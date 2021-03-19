Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

19.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:08
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 10

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 14

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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