Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin (Mersin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin (Mersin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimler ile zamanla ülke genelinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'de fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100km/s) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 8

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı (Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı