Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının bugün 2-4 derece artması beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğudan, ülkemizin kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu 17 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı