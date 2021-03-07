Yurtta hava durumu

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis,...

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı