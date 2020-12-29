Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı