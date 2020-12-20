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Yurtta hava durumu

20.12.2020 09:24 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:28
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu, sabah saatlerinde Van, Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu, sabah saatlerinde Van, Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı az bulutlu ve sisli 5 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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