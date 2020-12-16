Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 13

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 16

Erzurum: Çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı