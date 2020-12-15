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Yurtta hava durumu

15.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:06
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale dışında), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale dışında), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli 40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 9

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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