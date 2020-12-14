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Yurtta hava durumu

14.12.2020 08:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:03
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in Toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 17

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.) 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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