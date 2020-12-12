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Yurtta hava durumu

12.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:00
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney Kesimleri ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğin esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu 14

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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