Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

11.12.2020 09:20 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:26
Yurtta hava durumu

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 19

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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