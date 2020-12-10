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Yurtta hava durumu

10.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:01
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu, zamanla güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege Denizi'nde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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