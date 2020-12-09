Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

09.12.2020 09:22 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:27
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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