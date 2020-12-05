Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

05.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:15
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Adana: Parçalı bulutlu 22

Bursa: Parçalı bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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