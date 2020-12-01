Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalacak
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalacak

01.12.2020 08:50 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:54
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalacak

Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.

Edirne haricinde bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

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Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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