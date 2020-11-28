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Yurtta hava durumu

28.11.2020 08:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 08:54
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Az bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu 18

Adana: Parçalı bulutlu 22

Bursa: Az bulutlu 14

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Samsun: Az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 14 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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