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Yurtta hava durumu

27.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:27
Yurtta hava durumu

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10

İzmir: Az bulutlu 18

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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