Yurtta hava durumu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yurtta hava durumu

21.11.2020 08:54 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:30
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz İrem Derici Fatih Artman
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Çocuk Kasım Samsun Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yurtta hava durumu - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 09:30:43. #1.15#
title