Yurtta hava durumu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yurtta hava durumu

19.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:17
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların akşam saatlerine kadar Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte güneybatı kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı 15

Bursa: Çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerine kadar Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 16

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Deniz Seki Fatih Artman
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Lance Stroll Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Milli Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yurtta hava durumu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 09:19:42. #1.14#
title