Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

16.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:12
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu;

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Bursa: Parçalı bulutlu 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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