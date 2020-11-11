Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sinop, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sinop, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Az bulutlu 21

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı