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Yurtta hava durumu

10.11.2020 08:57 | Son Güncelleme: 10.11.2020 09:01
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Salı) Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 18

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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