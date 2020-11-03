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Yurtta hava durumu

03.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:11
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17

İzmir: Az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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