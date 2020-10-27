Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu 28

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı