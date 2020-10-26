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Yurtta hava durumu

26.10.2020 09:02 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:06
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu 28

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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