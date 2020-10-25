Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

25.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:37
Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Samsun: Az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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