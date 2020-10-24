Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

24.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 24.10.2020 09:36
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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