Meteoroloji uyardı! İstanbul'un da içinde olduğu 4 şehrimize gök gürültülü sağanak geldi
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Meteoroloji uyardı! İstanbul'un da içinde olduğu 4 şehrimize gök gürültülü sağanak geldi

18.10.2020 09:12 | Son Güncelleme: 18.10.2020 10:21
Meteoroloji uyardı! İstanbul'un da içinde olduğu 4 şehrimize gök gürültülü sağanak geldi

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacakken; Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde ise kuvvetli yağışa bağlı olarak su baskını bekleniyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

10 İLE SU BASKINI UYARISI

Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

4 İLİMİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

BURSA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 22

ADANA: Az bulutlu ve açık 31

ANTALYA: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

SAMSUN: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

TRABZON: Parçalı bulutlu 25

ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu 22

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 29

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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