Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı