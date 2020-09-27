Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

27.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 09:27
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla'nın doğusu, Burdur'un batısı ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla'nın doğusu, Burdur'un batısı ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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