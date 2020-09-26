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Yurtta hava durumu

26.09.2020 08:52 | Son Güncelleme: 26.09.2020 08:56
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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