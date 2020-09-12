Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın...

Yurtta hava durumu
12.09.2020 09:02 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:07

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 39

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)

Kaynak: İHA

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