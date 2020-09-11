Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
11.09.2020 08:52 | Son Güncelleme: 11.09.2020 08:57

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 40

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu 38

(İHA)

Kaynak: İHA

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