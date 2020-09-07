Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 30
İstanbul: Az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
(İHA)
Kaynak: İHA