Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

07.09.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:05

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)

Yurtta hava durumu

Kaynak: İHA

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