Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
06.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:28

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında olacak, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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