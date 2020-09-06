Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN TAHMİNLERE GÖRE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI ŞÖYLE:
Ankara: Az bulutlu ve açık 29
İstanbul: Parçalı bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 29
(İHA)
Kaynak: İHA