Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
06.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:26

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN TAHMİNLERE GÖRE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 29

(İHA)

Kaynak: İHA

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