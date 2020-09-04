Yurtta hava durumu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurtta hava sıcaklığı şöyle. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne'nin kuzeyi,...

Yurtta hava durumu
04.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurtta hava sıcaklığı şöyle. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne'nin kuzeyi, Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir'in batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık 43

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 31

Erzurum: Az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy Farah Zeynep Abdullah
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yurtta hava durumu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 09:46:42. #1.14#
title