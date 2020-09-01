Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

01.09.2020 08:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:16

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Yurtta hava durumu

Kaynak: İHA

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