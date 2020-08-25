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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
25.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:11

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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