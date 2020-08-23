Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu...

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli, Giresun ve Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33 - İSTANBUL

Kaynak: İHA