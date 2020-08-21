Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Muş, Bingöl, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kuzey kıyı...

Yurtta hava durumu
21.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:27

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Muş, Bingöl, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kuzey kıyı ve Adana'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinde il genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleirnde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

(İHA)

Kaynak: İHA

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