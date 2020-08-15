Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık...

Yurtta hava durumu
15.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:09

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

(İHA)

Kaynak: İHA

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