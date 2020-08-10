Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle: Yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bursa, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Konya'nın batı...

Yurtta hava durumu
10.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:05

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle:

Yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bursa, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Konya'nın batı kesimleri, Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Ordu'nun iç kesimleri, Erzincan ve Malatya'nın batısı ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

İSTANBUL (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bursa, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Konya'nın batı kesimleri, Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Ordu'nun iç kesimleri, Erzincan ve Malatya'nın batısı ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

Kaynak: İHA

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