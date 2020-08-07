Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL
Kaynak: İHA