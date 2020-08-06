Yurtta hava durumu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
06.08.2020 08:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:03

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin Güncel
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha...
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Güncel
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi Güncel
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi Güncel
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi
Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu
HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu
Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu
Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı
Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Mangaldan çıkan yangın eve sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi
Mangaldan çıkan yangın eve sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi
Sevilen oyuncu Binnur Kaya, 'Kırmızı Oda' ile ekranlara dönüyor
Sevilen oyuncu Binnur Kaya, "Kırmızı Oda" ile ekranlara dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yaşar Güler Murat Kurum Ümit Dündar Muharrem İnce
Magazin Müjde Ar Gupse Özay Acun Ilıcalı Coşkun Sabah
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Süleyman Hurma Malcolm Thomas
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Yurtta hava durumu - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 09:10:47. #1.14#
title