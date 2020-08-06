Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL
Kaynak: İHA