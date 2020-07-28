Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın...

Yurtta hava durumu
28.07.2020 08:43 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 40 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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