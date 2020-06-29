Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Giresun'un iç kesimleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Hakkari ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,...

Yurtta hava durumu
29.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:52

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Giresun'un iç kesimleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Hakkari ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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