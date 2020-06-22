Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

(İHA)

Kaynak: İHA