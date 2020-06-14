Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak...

Yurtta hava durumu
14.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:21

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Uşak, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Kırıkkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

(İHA)

Kaynak: İHA

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