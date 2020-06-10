Yurtta hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı,...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Erzincan ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL

Kaynak: İHA